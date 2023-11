Taylor Swift destrona a Bad Bunny a nivel mundial en los más escuchado en Spotify 2023

Entre los 50 artistas más escuchados del mundo figuran 16 latinos , entre ellos Bad Bunny en el No. 2, como ya se ha mencionado, y Peso Pluma, la revelación mexicana del año, en el No. 5, al debutar con más de 9.000 millones de streams.

Las incorporaciones notables en el top 50 también incluyen a Feid en el No. 6, Karol G en el No. 9, Junior H en el No. 18, Rauw Alejandro en el No. 21, y Shakira en el No. 22. Esto supone un aumento significativo del 60% en comparación con 2022, cuando 10 artistas latinos entraron en el Global Top 50.