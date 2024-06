Taylor Swift: Disco inédito subastado por más de $12,000

El álbum incluye "Am I Ready For Love" , una composición de Celina Berman-Gray que nunca fue lanzada oficialmente, y "Can I Go With You", una de las primeras canciones originales escritas por Swift en colaboración con Greg McElrath.

Además, el CD presenta versiones de "Hopelessly Devoted to You" de Olivia Newton-John, "There's Your Trouble" de The Chicks y "Here You Come Again" de Dolly Parton, así como una pista titulada "One Way Ticket", detalló Goldin.