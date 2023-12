Taylor Swift entra en la contienda de los Globos de Oro

Este reconocimiento no solo destaca la trascendencia del documental en sí, sino que también subraya la habilidad única de Taylor Swift para reinventarse y trascender los límites artísticos. "The Eras Tour Film" no es simplemente un registro visual de sus conciertos; es una inmersión profunda en los últimos 17 años de una carrera musical.

La película, que ha recaudado aproximadamente 250 millones de dólares en taquilla internacional , se sitúa en el puesto número 19 entre los estrenos más exitosos del año a nivel mundial. Este logro asombroso la coloca en la misma categoría que otras superproducciones cinematográficas, como "Barbie", "Guardians of the Galaxy Vol. 3" y "Oppenheimer".

Este no es el primer intento de Taylor Swift por obtener reconocimiento en el ámbito cinematográfico. Su álbum "Red: Taylor's Version" y la extendida "All Too Well: 10 minutes version" también generaron un impacto considerable en 2021.