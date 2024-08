Taylor Swift hace historia con 'Tortured Poets Department'

Taylor Swift logró mantener su posición número uno en la lista Billboard 200 durante 14 semanas no consecutivas gracias a las múltiples versiones lanzadas de su álbum ‘Tortured Poets Department’. Recientemente, Swift superó a Kanye West y su nuevo álbum ‘Vultures 2’, que debutó en el segundo lugar, informó Billboard.



El cambio reciente que realizó Swift fue el de retitular una de sus canciones. La canción que antes se llamaba "thanK you aIMee" (con las letras mayúsculas formando la palabra “KIM”), ahora se titula "thank You aimEe", donde las letras mayúsculas forman la palabra “YE”, el nuevo nombre de West desde 2021. Este ajuste parece ser un guiño a la disputa en curso con West, según CNN.



La rivalidad entre Swift y West tiene sus orígenes en 2009, cuando West interrumpió a Swift durante su discurso de aceptación en los MTV Video Music Awards, sugiriendo que ella no merecía el premio. La controversia se profundizó en 2016 con la canción "Famous" de West, donde insinuó una relación íntima con Swift y la menospreció, detalló CNN.