Taylor Swift quedó encantada con el público de su primer concierto en Argentina

“Escuché que estuvieron acampando afuera (del estadio) para conseguir lugares. Realmente no podía creerlo hasta que vi un video. No sé qué hice para ser tan afortunada de tener fans tan apasionados para venir a verme tocar. Prometo tratar de dar lo mejor de mi esta noche para darles un buen show, los amo mucho” agradeció la artista antes de cantar Champagne Problems, en el piano.

En la interpretación de "We Are Never Ever Getting Back Together", un bailarín hizo un guiño al público con la típica expresión argentina: "Ni en pedo".