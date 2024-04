Taylor Swift rompe récords con su nuevo disco y desbanca a Adele en Spotify

La artista estadounidense no solo ostenta el récord del álbum más reproducido en un día, sino que también posee los tres debuts más exitosos de la plataforma: The Tortured Poets Department , Midnights (2022) y 1989 (Taylor's Version) (2021), detalló la plataforma.

El éxito del álbum no se limita a las cifras totales. El sencillo principal, Fortnight , en colaboración con Post Malone, también rompió el récord de la canción más reproducida en un día en Spotify, destronando a Easy on Me de Adele, lanzado en 2021, informó Spotify.

The Tortured Poets Department, que originalmente tenía 16 canciones, se expandió a 31 temas con el lanzamiento de una segunda entrega sorpresa por parte de Swift. Entre las nuevas canciones se encuentran The Manuscript, The Bolter, The Albatross y The Black Dog, disponibles únicamente en las ediciones en vinilo del álbum, anunció Swift mediante Instagram.