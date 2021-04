Taylor Swift sorprende a enfermera que lucha contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

Taylor Swift sorprendió a una enfermera que trabaja en primera línea contra el Covid-19 con un paquete de obsequios, incluida una nota escrita a mano agradeciéndole por su trabajo durante la pandemia. La enfermera de vuelo de Georgia, Britta Thomason, compartió fotos del dulce regalo en Facebook a principios de esta semana y escribió: "Estaré llorando el resto del día".



En una entrevista reciente con el periódico de Georgia, The Telegraph , Thomason habló sobre su carrera de enfermería, que ella llamó "la cosa más gratificante del mundo". Cuando se le preguntó qué le gustaba hacer fuera del trabajo, respondió: "Me encanta Taylor Swift. Soy Swiftie. No lo negaré".

El martes en su cuenta de Facebook, Thomason reveló que había llegado un paquete a su lugar de trabajo, repleto de ‘merchandising’ de Taylor Swift, incluidas camisetas, suéteres, púas de guitarra, un cuaderno y una botella de agua. "¡Estoy temblando!", dijo Thomason en un video de ella abriendo el paquete.

En una nota escrita a mano en papel personalizado, Swift escribió: "Querida Britta, quería escribirte y agradecerte personalmente por servir en la primera línea de esta pandemia y por ser lo suficientemente valiente como para ponerte en peligro para ayudar a los demás. ¡Estoy tan inspirada por tu pasión por ayudar y cuidar a tus pacientes y estaba tan conmovida que recientemente mencionaste que te gustaba mi música! ", contó el portal de la revista Marie Claire.

"Te he enviado ropa cómoda para cuando estés fuera de servicio", continuó Swift. "¡Estaré pensando en ti y eternamente agradecida! Con amor, Taylor". La linda papelería de Swift, por cierto, la describe como una "compositora / entusiasta felina".

"Siempre he visto videos de sus fans abriendo paquetes que ella les envió, ¡pero nunca pensé que sería uno de ellos!" Thomason escribió en Facebook. "No soy fanática de nada, pero si me conoces, ¡sabrás que soy un Swiftie!", dijo la enfermera