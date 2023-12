Taylor Swift y Beyoncé: éxito sin rivalidad en los tours del 2023

Esta no es la primera vez que Swift elogia a Beyoncé. Durante la premier de la película "The Eras Tour", compartió en redes sociales su agradecimiento por la influencia de Queen B en su carrera. "Me alegro tanto de que nunca sabré cómo habría sido mi vida sin la influencia de Beyoncé. Me ha enseñado a romper las reglas y a desafiar las normas de la industria", expresó Swift.