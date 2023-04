Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron su relación tras seis años de noviazgo

Los rumores de ruptura comenzaron después de que Taylor Swift iniciara su gira de conciertos "The Eras Tour" el 17 de marzo y que, hasta el momento Alwyn no hubiese asistido a ninguno de sus presentaciones.

El medio ha detallado que la ruptura fue "amigable" y ocurrió hace un par de semanas. "No fue dramático. La relación acababa de seguir su curso. Es por eso que [Alwyn] no ha sido visto en ningún concierto", ha explicado ET.