Taylor Swift y Kim Kardashian: la historia de dos enemigas que ahora quedó inmortalizada en una canción

Entre las canciones que se agregaron al álbum se encuentra Thank You AIMee, la canción que los Swifties creen que está dirigida a Kim Kardashian, con quien la cantante mantiene un conflicto desde 2016.



El título de la canción tiene sólo tres letras mayúsculas cuyo uso no sigue ninguna regla gramatical, pero juntas forman "Kim", el nombre de pila de la estrella de Keeping Up with the Kardashians.



La canción trata sobre una persona que atacó a Swift mientras intentaba construir su carrera, siempre impulsada por la envidia y sin una razón válida. Para los fanáticos de Taylor, la historia de la canción no es ficticia, sino que se refiere a todas las veces que Kardashian saboteó intencionalmente a la cantante.



"Todo este tiempo tú tirabas golpes, yo estaba construyendo algo", canta la intérprete en el estribillo de la canción que generó polémica. "No puedo perdonar lo que me hiciste sentir", dice en la siguiente línea,



Para dejar en claro cuál era la intención de la canción, Taylor hizo referencia a North West, la hija mayor de Kim, quien se declaró públicamente swifti a través de sus redes sociales y publicó un video bailando el éxito Shake if off junto a su madre. "Y un día tu hija llegará a casa cantando una canción que sólo nosotros dos sabremos que es sobre ti", dice el verso que confirmó la teoría de los fans.