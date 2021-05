Tejidos tradicionales andinos protagonizarán un desfile de modas

Escucha esta nota aquí

Con el propósito de revalorizar los tejidos ancestrales del Altiplano boliviano, este miércoles, a las 18:00, en la plaza de los eventos de CasaCor, tendrá lugar un singular desfile de modas, en el que 24 diseñadores bolivianos mostrarán en la pasarela sus creaciones, elaboradas con dichas telas artesanales, que vienen desde Santiago de Huari, departamento de Oruro.

Cada diseñador recibió tejidos artesanales y con ellos ha elaborado una sola prenda, que deberá seguir la línea autóctona, mezclada con la modernidad. Serán trajes vistosos, con los tonos originales de la paleta de colores que ofrece el Altiplano boliviano.





Los diseñadores y marcas invitadas son Liliana Castellanos, Beatriz Canedo Patiño, Papingo Maminga, Hijos de Ramón, Carla Quiroga, María Luisina, Narcisa, Made in Chola, Anabel Angus Moda, Burbank, Narda Paredes, La Espina, Juan de La Paz, Galo Sánchez, Diabla, Irene Pessoa, Índigo, Mr. Soletto, Munay, Pipí Cucú, Ponchos Rojos, Shalé, Alma y The Little Dress.



Serán 22 las magníficas que estarán en la pasarela, además de tres modelos varones y la presencia de cuatro ex maniquíes especiales, como Verónica Larrieu, Cecilia Sanabria, Andrea Herrera y Nicole Pulino.

Este desfile forma parte de la campaña Sigue el hilo, que no solo quiere que se revaloricen los tejidos tradicionales andinos, sino que se vea que se les puede dar uso en la moda, generando una corriente de revalorización de las tradiciones bolivianas.



En el evento estarán presentes dos tejedoras de Santiago de Huari, que son algunas de las autoras de estas piezas que han sido llevadas a la moda. Ellas explicarán cómo es su trabajo creativo y pedirán el apoyo para que sus tejidos sean declarados Patrimonio Cultural de Bolivia.