Teloneros: Pasión y talento sin remuneración en los conciertos

Añadió que como artista toca hacer demasiadas cosas y una de esas es cantar sin recibir remuneración alguna por su participación en conciertos. “Es una realidad que no pasa solo en Bolivia. Creo que muchos grandes artistas pasaron por ahí, sin embargo no es lo correcto”, indicó.



Ronaldo Vaca Pereira, de Animal de Ciudad, expresó que tocar como telonero es una oportunidad para mostrarse y de estar en la cartelera con grandes artistas y que muy pocas veces se recibe un pago. Atribuyó la situación a la falta de una industria musical en Bolivia. “Rara vez te pagan, si tienes la capacidad de atraer una buena cantidad de público tienes más posibilidades y podés exigir”, enfatizó el músico.



Condiciones



Fernando Urquidi, productor y fundador de la productora So Fresh, se anima a decir que solo el 10% de los artistas en el país reciben una remuneración cuando se presentan en conciertos de artistas reconocidos. “El otro 90% de los shows suelen ser sin remuneración. Es más la oportunidad de compartir escenario con los artistas”, indicó el productor.



Añadió que el trato de condiciones a los artistas nacionales es diferente y por supuesto que no son las mismas comodidades. “Esto depende de la organización, a veces dan elementos básicos con los cuales se puede trabajar. Aún así en estos casos, la mayoría no paga a los artistas locales. Es un aspecto que podría mejorar”, señaló.



De acuerdo a Javier Pavisic, de Sich Producciones, la situación de la remuneración depende mucho de qué grupo llega del exterior y qué show presenta el artista invitado del país. “En el caso de ser un artista invitado para abrir un show internacional se les da buenas condiciones de trato pero en el tema económico los mismos grupos locales aprovechan esta presentación como vitrina para mostrar su calidad”, enfatizó.



El productor musical subrayó que en su empresa se solicita cuál es el presupuesto regular del grupo local y en base a eso se hace una negociación. “Siempre es una buena vitrina para ellos abrir a un artista internacional. Más que un tema económico es por una cuestión de mostrarse y experiencia para ellos”, señaló Pavisic.



David Solíz, manager y padre de Luis Vega, indicó que las productoras asignan a la mayoría de los grupos o artistas emergentes un presupuesto mínimo. “Es importante abrir los shows de grandes artistas, más aún, si son internacionales. Que te tomen en cuenta para estas presentaciones es motivante”, apuntó. Destacó que el trato y el presupuesto cambia cuando ya se tiene una trayectoria musical. “En esos casos el artista pone sus condiciones y las hace respetar, mediante un contrato”, puntualizó.



Para el gestor musical y manager, Gabriel Zurita, el escenario para los artistas es muy difícil porque no existen políticas de Estado. “Hasta hay algunos artistas noveles que pagan a los productores para subirse a los escenarios con el objetivo de mostrarse y tener un mayor alcance”, lamentó.



La cantante Sonia Barrientos subrayó que en el país a los productores no les interesa producir conciertos con artistas nacionales. “Y la culpa ni siquiera es de los productores, es del mismo público que lamentablemente no va a los espectáculos musicales de los artistas locales. Hicimos un concierto solidario con ocho artistas mujeres y el costo de la entrada era de Bs 80. Pensamos que esto se iba a llenar pero no fue así”, relató Barrientos.