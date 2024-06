"Tengo suerte de estar viva": Halsey revela su diagnóstico de lupus y un raro trastorno en la sangre

El lupus es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico ataca las células sanas, causando dolor, fiebre, erupciones cutáneas y daño a los órganos. Los trastornos linfoproliferativos de células T son condiciones que resultan en la producción excesiva de linfocitos, un tipo de glóbulo blanco.



“Después de un comienzo difícil, poco a poco logré controlar todo con la ayuda de médicos increíbles”, continuó Halsey. "Después de 2 años, me siento mejor y estoy más agradecida que nunca de tener música a la que recurrir".



El martes, los seguidores de Halsey mostraron su apoyo luego de que la cantante publicara en redes sociales un mensaje diciendo: "Tengo suerte de estar viva". En esta publicación también mencionó que había escrito un álbum titulado “The End”, el cual ya está disponible.



El anuncio estuvo acompañado de una serie de videoclips, en uno de los cuales Halsey aparecía frotándose las piernas y diciendo: “Me dije a mí misma que me voy a dar dos años más para estar enferma. A los 30 voy a renacer y no voy a estar enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y voy a poder rehacer mis 20 cuando tenga 30".



La cantante también etiquetó a la Lupus Research Alliance y a la Leukemia & Lymphoma Society en su publicación de Instagram, organizaciones que trabajan en la investigación y apoyo a pacientes con estas condiciones.