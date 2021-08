Thalía celebra sus 50 con sesión de fotos y reflexión

Escucha esta nota aquí

¿Quién no quisiera verse y sentirse como Thalía a los 50 años? Hoy, 26 de agosto, la artista mexicana cumplió medio siglo de vida y lo celebró con una colorida sesión de fotos en Instagram, en la que exhibe orgullosa cómo se ve y algunos de sus regalos.

A orillas de una piscina y luciendo su figura, la diva se fotografió y grabó videos junto a globos y un enorme número 50, además de exclusivos regalos de las marcas Dolce & Gabana y de la joyería Betteridge.







Pero más allá de su imagen, también compartió una reflexión en la que deja claro que vive "sin cuenta" del dinero, edad, peso ni rencores.



"¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida "sin-cuenta" de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman", comienza el mensaje de la multifacética artista que cautivó al mundo hispano en la televisión y la música.



A lo largo de su carrera y gracias a su rol de empresaria, Thalía acumula una fortuna de 60 millones de dólares que la ubica entre las artistas más ricas de México, según la prensa de su país. Y, sobre el dinero, la artista también dejó en claro que prioriza la paz y el amor. "Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos", comentó.

"Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano", apuntó la diva, que con su cintura de avispa despertó mitos sobre alguna extraña cirugía.



"Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tu vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR. Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tanto. A celebrar a todo lo alto. Feliz cumpleaños niña T", finalizó.