Thalía: “Cuando sientas que es el final, siempre hay una oportunidad de que tus sueños se hagan realidad”

El Grupo EL DEBER habló en exclusiva con Thalía, actriz y cantante mexicana reconocida a nivel internacional, que fue elegida como la imagen para la campaña de lanzamiento del nuevo perfume Ícono de Yanbal, por su trayectoria y por su historia de emprendimiento, empoderamiento y por supuesto, de amor propio.



La actriz que personificó a Marimar mostró su sencillez y carisma a la hora de responder las preguntas, habló de todo, y hasta dio sus secretos acerca de cómo aplicarse un perfume. Dijo que conoce Bolivia y que espera volver pronto.



Además, confesó que en su cartera lleva de todo, desde aros de luz hasta su perfume. La diva revela que muchas veces se le han cerrado las puertas, pero eso le dio más fuerzas para salir adelante. Cuenta que tiene una bodega llena de todos los vestidos que usó en las novelas que protagonizó y en alfombras rojas y que los usa cuando se reestrena algunas de sus cintas.





_Todos estos años de carrera ¿qué aprendizaje le dejan?



La perseverancia es clave para seguir en esta carrera. Eso me ha mantenido para buscar mis sueños y querer aprender cosas nuevas, crecer en lo que me apasionada, pero siempre tratando de aprender, inventarme y motivarme. El número uno es siempre perservar, sin importar cuántas veces te dicen no o te cierran las puertas, cuando sientas que es el final, siempre hay una oportunidad de que tus sueños se hagan realidad.



_La clave de su éxito, entonces ¿es la perseverancia?



La perseverancia, el ser rebelde y el luchar por tu punto de vista, buscar cosas nuevas que te alimenten el corazón, que traigan cosas nuevas a tu ojos, te hagan soñar y lograr tus objetivos.



_¿Alguna vez ha caído o le han cerrado las puertas?



Una vez no, muchas, y eso es como si pusieran gasolina en mí. Entonces, yo le prendí el cerillo y lo aproveché para crecer y estar más arriba. Creo que los momentos en los puntos álgidos, de cambios, de angustia o de dolor, son los momentos en los cuales te purificas o liberas de pesos que ya no te corresponden. Así uno crece en la vida.





_Cambiando de tema, Yanbal y usted están lanzando un perfume con su fragancia, ¿Cuál es el aroma Thalía?



Me gusta esta colaboración por varios factores. Conocer a la familia Yanbal me dio una gran sensación de alegría por el mismo emprendiemto para la mujer. Me gusta que apoyen a las mujeres, eso es algo que me alegra. Cuando tuve la fragancia en mis manos, me encantó el aroma, se me hace romántico, pero fresco, el nombre lo dice todo, Ícono, promueve que todas somos icónicas, podemos ser las reinas y los íconos absolutos. Sólo se debe entender que eres la protagonista de tu vida, eso me encanta de este proyecto.

_¿Qué tienen en común el perfume Ícono y usted?



Cuando vimos la campaña y el envase, nos dimos cuenta de que somos auténticos, que tenemos ese gusto por la vida, eso es lo que tenemos en común.



_¿Con su perfume la vamos a tener cerca y compartir su aroma?

¡Qué bonito punto de vista! Este perfume tiene clementina y sándalo que es misterioso igual que yo. La fragancia tiene un poquito de mí, así que me trendrán cerca cuando lo usen.



_¿Cree que el complemento de una mujer es el perfume?



Uno tiene su aroma propio, eso que te hace único. El perfume es un accesorio que te añade ese extra, depende también de cómo se lo aplique.



Yo tengo conocidos, que cuando se ponen el perfume se bañan con él, cuatro o seis toques en el cuello, dos en la frente, dos por detrás. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta aventar dos spray al aire y darme la vuelta, y lo poquito que caiga, ese será mi aroma, depende de la persona y de los gustos por el perfume.

_¿Y cada cuánto se aplica perfume?



A mí me dura mucho el perfume; entonces, me aplico en la mañana. Cuando voy a los set, o a los camerinos, me gusta llevar mi botellita, y echo al aire en el lugar que estoy, para que quede mi escencia y huela familiar. Me hace sentir en casa.

_¿Qué no puede faltar en la cartera de Thalía?





Pues de todo. En mi cartera llevo de todo, desde luces, maquillaje y hasta mi aro de luz.



_¿Qué la hace reír y qué la hace llorar?



Depende del día, a veces amanecemos muy emocional o muy fuerte. Se vale llorar o estar como un titán, eso es normal de todos los terrícolas, así que cuando toca llorar y reír se lo hace.

_¿Con qué personaje se queda, Marimar, María Mercedes o María la del Barrio?



Sería un híbrido de Marimar y María la del Barrio, con esas novelas me quedaría.

_¿Cómo conservó el traje de Marimar por tantos años?



Tengo esa fortuna. Guardé todos los vestuarios de mi carrera en una bodega, tengo todas esas cosas, son parte de mi vida y de la unión que tengo con mis seguidores. Ahí hay desde vestuarios de alfombras rojas, hasta de telenovelas. Hay de todo.

Cuando estrenan las novelas en otros países, yo me voy a mis bodegas y saco algo de algunas de mis Marías. Estos días me acaban de avisar que se va a volver a reestrenar Marimar en Filipinas, y estoy muy contenta y emocionada, por esa gran noticia.

_¿Y no ha pensado hacer un museo con todos esos trajes?



En algún momento, algo nos inventaremos.





_¿Cuál es el mensaje que quiere dejar Thalía?



Lo primero es que sueñen en grande y transformen su vida. Para crear una gran historia, el primer paso es soñar en grande e iniciar tu camino; atrévete a transformar tu vida, inspira al mundo y conviértete en leyenda.

_¿ Y conoce Bolivia?

Nos hemos dado una pasadita por allá, y la verdad son recuerdos bonitos. Espero regresar pronto a Bolivia, les mando muchos saludos a todos mis seguidores bolivianos y muchas cosas lindas y amor para todos.



Gracias por el tiempo que me estás dando en tu diario.