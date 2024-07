Thalma Roca: “El trabajo en televisión merece una formación continua, por respeto a las personas que nos siguen a diario”

Thalma Roca (30) hizo un alto en la pantalla chica, pero solo será momentáneo ya que la presentadora de noticias, estará por Europa donde se graduó de su maestría en Comunicación.



Sus hermosos ojos negros, se iluminan cuando se encienden las luces del estudio de televisión, y no es por nada, ya que lleva más de 10 años junto a su gran amor, la pantalla chica.

Ella afirma que es la voz de aquellos que no la tienen, que con su trabajo aporta a la sociedad y que ama lo que hace.

- ¿Cuánto tiempo estará fuera de la pantalla chica?

Me ausento por un periodo muy corto, poco más de un mes.

- ¿Qué estará haciendo en España?

Estaré graduándome de la maestría que concluí recién en Comunicación, luego estaré visitando otros sitios de Europa como Turquía, Suiza e Italia, aprovechando el viaje.

- ¿Estos días lejos de su país qué está extrañando?

A mi hijo más que a nadie, mis seres queridos y, por su puesto, a mi trabajo; es primera vez que dejo de trabajar tanto tiempo.

Thalma Roca es ingeniera industrial, magíster en Comunicación y mamá de un niño /Foto: Ricardo Valdivia

​

- ¿Dónde se ve de aquí a 10 años?

Mas que a dónde, me veo como: en paz, feliz y satisfecha con lo que he sembrado, me gusta invertir tiempo y recursos en mi formación profesional, y en todo lo que me pueda sumar a ser mejor ser humano, así que en estos 10 años próximos me encantaría seguir edificándome profesional y personalmente.

- ¿Le gustaría seguir presentando noticias o tener un programa?

Amo lo que hago, creo que desde mi trabajo puedo aportar a la sociedad y eso me llena como ser humano, me veo liderando equipos y creciendo, creo que eso debe de ser un esfuerzo continuo.

- ¿A quién le gustaría entrevistar y qué le preguntaría?

Hay muchas personas que me gustaría entrevistar, sobre todo a aquellas que tienen una historia detrás y muchas cosas por decir desde su experiencia, creo que tengo tendencias preferenciales a entrevistas del ámbito político.

- ¿Cuál es la noticia que lleva en el corazón?

Muchas, las malas me enseñan a que debo seguir haciendo lo que hago, porque a veces nos toca ser la voz de quien no la tiene. Y las buenas me reconfortan porque siento que no todo está perdido, hay mucha gente que aporta desde las acciones, más que desde las palabras y eso es lo que cuenta al final.

- ¿Alguna vez ha llorado o se ha quebrado al dar una noticia?

Muchas veces, creo que soy muy empática con el dolor de otras personas. Prefiero utilizar esa empatía para no callar, por aquellos que no pueden hablar.

Atesoro una frase de Gabriel García Márquez, “el ser periodista, es tener la oportunidad de cambiar algo todos los días” y eso es lo que intento, de todo corazón, sumar, aportar, la información es la base, para saber que hay cosas que están mal y pueden mejorarse, creo firmemente que una persona informada, es capaz de cambiar su realidad, y me encanta poder aportar a aquello.

- ¿Cómo complementa su trabajo de periodista y mamá?

Me gusta complementarlo con formación, buscando ser siempre una mejor profesional, soy curiosa, especialmente sobre aquellas cosas que pueden ayudarme a crecer como profesional o como ser humano, me encanta leer y aprender, también tener momentos de distensión con mis amigos y familia, me encanta reír con ellos y sentirme en “mi lugar seguro”.

Thalma Roca tiene uno de los rostros más bellos de la televisión /Foto: Ricardo Valdivia

- ¿Lejos de las pantallas que hace Thalma?



Hoy estoy por primera vez lejos tanto tiempo de las pantallas en más de 10 años, y estoy conociendo lugares, reencontrándome conmigo misma.

- ¿Inteligencia o talento qué se debe tener a la hora de estar en la televisión?

Una mezcla de ambos, creo que el trabajo en televisión merece una formación continua, por respeto a las personas que nos siguen a diario, es un trabajo de responsabilidad y hay que tener especial cuidado con el mensaje que uno da, me gusta sentir que impacto de manera positiva, lejos de escándalos, problemas, prefiero siempre que mi trabajo hable por mí y yo mantenerme callada.

- ¿Qué les dice a esos jóvenes que están empezando en el mundo de la comunicación?

Que se formen, que lean, que es un trabajo maravilloso y la comunicación es un mundo que va más allá de la televisión o medios, la comunicación es la clave de cualquier empresa en cualquier industria, Steve Jobs dijo: “la única manera de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces”. Así que enamórense mucho de lo que hagan, y traten siempre de ir un paso adelante,

- ¿El ser periodista es bien remunerado?