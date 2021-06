"Thank you so much mi reina", el lado tierno de Paul Pogba con la boliviana Zulay

Escucha esta nota aquí

El deportista francés Paul Pogba atraviesa un gran momento. Es la principal figura de la selección francesa en la Eurocopa 2021 y el Manchester United está a punto de convertirlo en el futbolista mejor pagado de la Premier League y, de no ser así, el Real Madrid o el París Saint-Germain lo tienen en la mira. Pero como no todo es fútbol y así lo deja ver en sus redes sociales, está felizmente casado con la boliviana Zulay Salaues, con la que disfruta de la crianza de sus dos pequeños.

El fin de semana, la modelo cruceña le envió una felicitación a su esposo por el Día del Padre en Inglaterra, donde reside la familia Pogba, y, desde Hungría, donde se encuentra concentrado a la espera del partido con Portugal, el futbolista le respondió a su amada, con un mensaje cariñoso, hablado entre inglés y español.

"I'm the happiest dad in the world. Thank you so much mi reina. I love this. Gracias, ahora me voy a comer todo", grabó el mediocampista de 28 años, mostrando un desayuno con waffles y frutas, aparentemente enviado por Zulay.

En medio de fotos en la cancha, Pogba siempre aprovechasus redes para compartir momentos familiares, especialmente junto a la hermosa rubia. "Feliz cumpleaño mi gordita, mi mamita, mi hayati, Que Dios te bendiga siempre y que te das todo los mejor del mundo", le dedicó para su cumpleaños en un mal español, pero cargado de amor.