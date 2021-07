“The Flight Attendant”: ¿ver o no ver la comedia negra con Kaley Cuoco en HBO Max?

Escucha esta nota aquí

Después de 12 años de interpretar a Penny en “The Big Bang Theory”, Kaley Cuoco se deslinda del rol de la camarera que soñaba con ser actriz, y se convierte en una azafata con graves problemas de alcohol en “The Flight Attendant”. Esta nueva ficción está basada en al novela homónima de Chris Bohjalian y es una mezcla de suspenso y comedia negra.



En “The Flight Attendant”, Cuoco es Cassie Bowden, una azafata que durante un viaje a Bangkok conoce a Alexander (Michiel Huisman), un pasajero del avión, con el que tiene una aventura de una noche que le traerá consecuencias graves a su vida.



Al estar tanto tiempo interpretando un papel, un actor se corre el riesgo de nunca poder salir del estereotipo o peor aún del rol que le dio fama. En la serie “The Flight Attendant”, Kaley Cuoco ha podido transformarse por completo, dejando de lado a la divertida Penny. La estadounidense ha demostrado que es una excelente actriz de comedia y, ahora, el suspenso y drama también es lo suyo.



La actuación de Cuoco es memorable, logra que la audiencia entienda sus miedos y procesos psicóticos. Además, cuando es posible, y el guion se lo permite, tiene destellos hilarantes. Sin duda, mezcla muy bien su experiencia en la comedia con su nueva etapa como actriz de suspenso. Muestra momentos bastante intensos cuando tiene episodios de ansiedad por el trastorno por estrés postraumático que sufre.



El guion es otro de los fuertes de esta serie de HBO Max. No es predecible, y como pasa en todas las series de suspenso, cada vez que uno siente que sabe qué va a ocurrir, la historia da un giro y debemos volver a empezar a buscar al culpable o asesino.



La historia permite mostrar diferentes varios flashbacks que enriquecen la puesta en escena. Además, se presentan varios planos simultáneos en momentos claves, lo que permite que el televidente se sume al juego de averiguar qué está ocurriendo en pantallas que a simple vista no se ve.



Los personajes que completan el elenco también hacen un gran trabajo. La amiga abogada de Cassie, Annie (Zosia Mamet) es quien aparentemente vive una vida normal y más tradicional que la protagonista fiestera. Pero las apariencias engañan. Sus personalidades se coalicionan en una amistad verdadera que no solo suma para la historia sino que genera bastante empatía en la audiencia.



