The Weeknd cancela su concierto en Los Ángeles al quedarse sin voz sobre el escenario

Tres canciones había interpretado The Weeknd cuando le falló la voz y tuvo que suspender su concierto el pasado sábado en Los Ángeles.

En uno de los momentos álgidos del show, cuando el artista entonó las primeras notas de uno de sus grandes éxitos, Can’t Feel My Face, Abel Tesfaye abandonó el escenario sin explicación.

Minutos más tarde, el cantante reapareció, con lágrimas, ante un atónito público para pedir disculpas: “Esto me está matando. No quiero detener el show, pero no puedo darles el concierto que quisiera ahora mismo. Quiero disculparme con ustedes personalmente. Les quiero”.