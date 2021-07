Thomas, el papá de Meghan Markle, amenaza con demandar al príncipe Harry

Escucha esta nota aquí

Una vez más, los duques de Sussex están en el ojo del huracán y, en esta ocasión, el causante de ello es el polémico papá de Meghan. Así es, Thomas Markle, quien calificó de 'débil' al príncipe Harry y tildó a Oprah Winfrey de 'manipuladora', contrataca y, esta ocasión, lo hace para decir que demandará al nieto de la reina Elizabeth II.



El padre de Meghan Markle ha dicho en una entrevista concedida a 'Fox News' que impondrá una demanda ante la corte de California, en contra de Harry, su yerno, y su esposa. Pero, ¿cuál es la razón?



Thomas Markle, cuyo hermano Michell acaba de fallecer, ha dicho que él quiere conocer a sus nietos Archie y a Lilibet Diana, pequeña que nació el pasado 4 de junio y cuyo nombre honra a su abuela y bisabuela.



Pero, ante la imposibilidad que esto sucede 'por las buenas', él planea implementar acciones legales al respecto, "En un futuro cercano, haré una petición en las cortes de California exigiendo los derechos de poder ver a mis nietos", afirmó.



De modo que el suegro del príncipe Harry ha dejado claras sus intenciones. Asimismo, Thomas Markle, de 77 años, aseguró que él espera la reina Elizabeth no 'castigue' a sus nietos, a causa del 'mal comportamiento' de su hija Meghan y el duque de Sussex.



Para puntualizar qué opina de la preocupación que le ocasiona la situación de sus nietos, Thomas expresó, "Archie y Lili son niños pequeños, ellos no son políticos ni títeres. Ellos no son parte del juego".



Además, el papá de Meghan, quien reside en Rosarito, localidad mexicana ubicada en Baja California Norte, dijo sobre los pequeños, "ellos son de la realeza y tienen los mismos derechos que cualquier otro aristócrata".



