Tiana's Bayou Adventure reemplazará a Splash Mountain en Walt Disney World

El 28 de junio, Walt Disney World en Orlando, Florida, abrirá al público una nueva atracción basada en la historia de Tiana, la primera princesa negra de Disney, de la película "The Princess and the Frog". Esta atracción reemplazará a Splash Mountain, un paseo que fue parte del parque durante décadas y que, aunque querido por muchos, también fue ampliamente criticado, explican diversos medios estadounidenses.



La nueva atracción, Tiana's Bayou Adventure, está actualmente en modo de vista previa para empleados y titulares de pases anuales. Y como no podía ser de otra manera, ha generado reacciones mixtas en medio de debates culturales.