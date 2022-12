Tiktoker boliviano parece el doble de Harry Styles

El ídolo Harry Styles visitó casi todos los países que rodean Bolivia como parte de su gira Love on Tour; estuvo en Perú, Chile, Argentina y Brasil, pero, para consuelo de sus fanáticas nacionales que no pudieron verlo en persona, los vecinos no tienen en su territorio a un modelo que bien pasaría por el clon del ex One Direction.

José María Ñúñez es un modelo cochabambino que tiene más de 700 mil seguidores en TikTok que no dejan de sorprenderse por su parecido con el cantante británico de 28 años.





Según información de sus redes sociales, José María tiene 25 años y ha modelado para tiendas de ropa y campañas publicitarias de licores, entre otras empresas. Sin embargo, el fuerte de su trabajo es la grabación de videos de humor que sube a TikTok y donde es muy divertido leer las ocurrencias de sus seguidores.

"Si no es con Harry es contigo". "No me mires así que me enamoro, muchacho que se parece a Harry". "¿Cómo que Harry le sabe al español?", son algunos de los mensajes que van dejando por miles.







También hay usuarios que definen al boliviano como una mezcla entre Harry Styles y Rami Malek y hay quienes lo encuentran parecido a Edward Cullen, uno de los protagonistas de Crepúsculo.