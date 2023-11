Timbaland genera controversia con comentarios despectivos hacia Britney Spears

Durante el evento, al ser mencionada la colaboración de Spears con Justin Timberlake en "Cry me a river," Timbaland afirmó sin rodeos que la intérprete de "Toxic" se había vuelto "loca".

La polémica se intensificó cuando el productor, quien ha trabajado extensamente con Timberlake, expresó que, tras el lanzamiento del libro de memorias de Spears, titulado "The Woman In Me," sintió la tentación de aconsejar a su amigo que pusiera un "bozal" a la artista.