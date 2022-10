Tiziana Zankyz Santa Cruz, heredera de la música oriental

Recuerda a su madre cantando sobre el escenario desde que tiene uso de razón. También tiene vívidos los momentos en los que los conciertos eran exclusivos para ella “para hacerla dormir, cuando lloraba o si estaba triste

o también feliz”. Tiziana Zankyz Santa Cruz es la única heredera de la reconocida cantante cruceña Guísela Santa Cruz y, como no podía ser de otra manera, lleva la música en las venas.

A sus 14 años, Tiziana tiene claro que desea hacerle honor a su apellido, pero elige el camino del piano, y algún día espera ser concertista o acompañar a su progenitora en sus conciertos.

Vestiweb la vistió, María René Gómez se encargó del arreglo personal y Reynaldo Soliz capturó la esencia de Tiziana en su primera portada, casi a la misma edad en la que Guísela aparecía en un periódico.

¿Qué es la música para vos?

La música es el mejor alimento para el alma. Me genera un sentimiento profundo al escucharla y al interpretarla.

¿Cómo fue crecer con una mamá cantante y famosa, lo bueno y lo malo?

Lo bueno fue ir a diferentes países, conocer muchas culturas. Y sobre lo malo, recuerdo que sentía celos de los fans, que me la quitaban para abrazarla y sacarse fotos. Ella me tenía que explicar que el cariño de la gente es parte importante del éxito.

Como parte de lo bueno, seguro es que Guísela te cantaba todo el tiempo.

Sí, no solo canciones de cuna, sino que también me cantaba cuando lloraba, cuando estaba triste, cuando estaba feliz. Y me cantaba de todo.

¿Qué te decían en el colegio por ser la hija de Guísela Santa Cruz?

En primaria no me decían nada, pero ahora que me cambié de colegio me dicen: ‘¡Sos la hija de Guísela! ¡Que cante, que cante!’. Yo les digo que eso no porque me da vergüenza.

Además de tu madre, ¿de dónde viene la herencia artística musical?

El talento y amor por la música viene de la familia de mi madre, lo del piano, de mi bisabuelo Luciano Salazar y el canto, de mis abuelos y bisabuelos. Por la familia de mi papá también hay aficionados al canto.

¿Cómo es el trabajo de una cantante, porque tiene obligaciones y horarios distintos a otros oficios?

Mi madre se despierta tempranísimo y llega tarde por las noches, a veces como zombi, porque está de concierto en concierto o de canal en canal. Aunque parezca fácil, el de cantante es un trabajo sacrificado; mi mamá vive para crear música, producir discos, dar presentaciones, grabar videoclips y promocionarlos. Lo que siempre valoraré de mi madre es que cumplía con su trabajo y siempre estuvo a mi lado, cocina riquísimo y es mi mejor amiga.



¿Aun así, estás siguiendo el camino de la música?

Es que creo que es el trabajo más maravilloso del mundo, porque mi madre es muy feliz cuando canta.

Pero preferís el piano antes que el canto.

Elegí el piano porque en el canto sentía que simplemente no salían las emociones; en cambio, con el piano puedo soltar todo, demostrar alegría, tristeza, enojo o lo que esté pasando.

¿Tu papá las apoya en sus carreras musicales?

Mi papito nos apoya completamente, él trabaja en la música con mi mamá, es el encargado de ver lo necesario para el escenario, todo lo referente al sonido, mezclas, retornos, coordinar con los músicos y bailarines. También le hace coros.

Es ingeniero comercial, pero eligió hacer eso, aunque igual le gusta el trabajo de carpintería, hace muebles y es muy talentoso.

¿Sentiste presión por tener que demostrar que también sos buena en lo que hacés?

Sí, cuando me hacían cantar en los actos cívicos de mi colegio, en la primaria. Como soy la hija de Guísela piensan que yo canto sumamente

bien, que soy perfecta en eso y que también es mi pasión. Me gusta cantar y adoro lo que mi madre hace, pero mi pasión es el piano, una rama de la música muy bella.

¿Y pensás dedicarte por completo al piano?

Sueño con ser una pianista profesional y tocar en diferentes países. Sin embargo, igual me encanta crear cuentos, poesías y novelas, así que me gustaría ser escritora, y también estudiar Sicología.





¿Y en qué tipo de música te vas a especializar?

Me gustaría interpretar música folclórica para que no se muera en Santa Cruz, y también cantar un poco de pop.

Las nuevas generaciones ya no escuchan folclore.

Los jóvenes no valoran la música de Santa Cruz, y el folclore se va a morir si seguimos así. Deberían existir más cantantes de nuestros ritmos, que rescaten los taquiraris y chobenas.

¿Qué podemos hacer como sociedad para rescatarlo?

Depende de nuestra familia para que valoremos lo nuestro; si en casa se escucha folclore, conoceremos y apreciaremos a nuestros artistas. Igual, si en el colegio te enseñan sobre tu cultura, ritmos orientales y danzas, los sentiremos como parte de nosotros.

