Tom Cruise y su tradición de cumpleaños con Dakota Fanning

Durante un reciente episodio de The Kelly Clarkson Show, Dakota Fanning compartió que el actor de 61 años le regala un par de zapatos nuevos en cada uno de sus cumpleaños. "Me parece sorprendente que cada año todavía te envíe un regalo. Eso es muy lindo", comentó Clarkson en su programa.



Fanning explicó cómo comenzó esta tradición tan especial entre ellos. Cuando tenía solo 11 años y trabajó por primera vez con Cruise en la película de 2005, "La guerra de los mundos", él le regaló su primer teléfono celular. “Era un Motorola Razr. No tenía a nadie a quien llamar, pero deseaba muchísimo un Razr. Y debo haber estado hablando mucho de eso porque eso es lo que él me consiguió”, recordó.



Agregó que durante la gira de prensa del largometraje se mostró muy entusiasmada por usar “zapatos de adulto”. Desde ese momento, el intérprete de "Misión imposible" no ha dejado de celebrar su nacimiento haciéndole llegar un par de zapatos nuevos. “Después del celular, él siempre me envía lo mismo todos los años”, señaló Fanning.



La elección del presente fue calificada por Clarkson como “muy agradable” pero “tan aleatoria”. “Él debe traerte una enorme colección de zapatos”, bromeó, a lo que Fanning respondió con una carcajada.



A pesar de su juventud, Dakota Fanning podría ser una de las actrices más experimentadas en un set de rodaje. Ella comenzó su carrera cinematográfica a los siete años y ha trabajado con figuras destacadas de Hollywood como Sean Penn y Steven Spielberg.



Su nuevo proyecto, "Observados" (The Watchers), ofrece una gran experiencia para los amantes del terror. La historia sigue a Mina, una artista de 28 años que se pierde en la vasta y salvaje naturaleza del oeste de Irlanda. Buscando refugio, se une a tres extraños, pero cualquier esperanza de escapar se desvanece cuando descubren que no están solos. La lucha por sobrevivir se convierte rápidamente en una aterradora batalla contra fuerzas invisibles.



Basada en la novela de AM Shine, la película fue escrita y dirigida por Ishana Night Shyamalan, hija del cineasta M. Night Shyamalan, quien produce el título. Cuenta con las actuaciones de Fanning junto a Georgina Campbell, Oliver Finnegan y Olwen Fouéré. La filmación terminó en septiembre de 2023.



Según comentó Fanning a Games Radar, el filme cumple indirectamente uno de sus sueños de pequeña, que era trabajar con el director Shyamalan (Fragmentado, El sexto sentido). Ella tenía 11 años cuando lo conoció en un evento y le dijo: “Señor, me gustan sus películas. Me encantaría estar en una de ellas”.