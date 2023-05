Tom Holland confiesa que lleva casi año y medio alejado de las redes sociales por su salud mental

Holland describió la serie The Crowded Room como “una visión del poder de la mente humana” y de “las formas en que podemos lidiar con el trauma”.



“No soy ajeno a los aspectos físicos de mi trabajo gracias a las películas de acción, pero el aspecto mental realmente me golpeó, y me llevó mucho tiempo recuperarme después, volver a la realidad”, dijo.

Tras de nueve meses de grabación, Holland confesó que debía comenzar a tomar cierta distancia de su personaje por el bien de su salud, ya que comenzó a identificar un momento de crisis.



“Me veía a mí mismo en él, pero en mi vida personal recuerdo haber tenido un pequeño colapso en casa y pensar: ‘Me voy a afeitar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza, porque necesito deshacerme de este personaje”, ha compartido el actor. “Y, obviamente, como estábamos a mitad de rodaje, decidí no hacerlo. No se parece a nada que haya experimentado antes”, reveló.