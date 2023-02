Tomá nota de las fechas de estreno de las películas más esperadas

Para lo que queda de febrero, Multicine confirma entre sus estrenos destacados Ant-Man and the Wasp: Quantumania (16), sobre los dos superhéroes aventurados en el Reino Quántico, y Tár (23), la historia de una famosa compositora que es interpretada por Cate Blanchett, candidata a mejor película de los Óscar y a cinco categorías más.

Aumenta la acción para junio, con Spider-Man: Across the Spider-Verse (1), Transformers: el despertar de las bestias (8), The Flash (15) e Indiana Jones 5 (29).