Tras anunciar su retiro, Ricardo Arjona afirma que fue una confusión y seguirá en los escenarios

Luego de dar una amplia explicación sobre las razones de su decisión, aprovechó para agradecer a su equipo de trabajo y al público por su apoyo. " Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro . A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje p osponiendo una cirugía inminente, muchas gracias", mencionó Arjona en aquel momento.

Ahora se da a conocer que todo se trató de una confusión y el cantante de origen guatemalteco no tiene intenciones de dejar la profesión que ha desempeñado por casi cuatro décadas. El equipo de trabajo que acompaña al intérprete emitió una aclaración pública.

"Ricardo Arjona no se retira. No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso", explicaron en un comunicado.