Tras difusión de audio montado, Albertina revela que sufrió abuso sexual cuando era niña

Conmocionada y afectada. La reconocida tiktoker boliviana Albertina Sacaca reveló la mañana de este sábado, 26 de agosto, que sufrió un abuso sexual cuando era niña, esto después de que se difundiera en redes sociales un audio montado y falso que se le atribuyó.

La joven potosina contó que al enterarse de esa publicación malintencionada a la que califica de “asquerosa” y “absurdo”, ella no tuvo ganas de alimentarse ni de despertar después de tantas horas de descanso, ya que le trajo recuerdos de un triste episodio en su infancia, el cual no contó a nadie hasta ahora.

Entre lágrimas, Albertina recordó que en esa época, entre sus siete u ocho años, en su rutina de ir con su mamá o sus primas a vender al mercado a tempranas horas, le tocó viajar en un micro sin la compañía de sus familiares, donde decidió sentarse en un asiento doble, al lado de la ventana que era su lugar preferido.

Durante el trayecto al mercado, relata, los pasajeros comenzaron a bajar del micro y en ese momento subió un hombre adulto, quien se dirigió hasta donde ella se encontraba sentada, a pesar de haber otros asientos vacíos en el motorizado.

Albertina dijo que el hombre desconocido empieza a charlar con ella, preguntándole qué hacía y cuánto ganaba en el mercado.

“El señor me dice: 'estás yendo solita, ¿y tú mamá?' Así me empieza a preguntar, yo le digo que iba al mercado. Él me dice que cuánto gano en el mercado,- le digo que a veces dos o cinco pesos. Él me dice: 'si te doy Bs 20 y te llevo a comer a mi casa'. Yo decía que era harto, que (el dinero) me iba a alcanzar para dos o tres semanas para la escuela, pero gracias a Dios que me acordé que nunca tenía que irme con extraños”, cuenta en medio del sollozos.

La influyente continúa recordando que (al extraño) le decía que no, que tenía que ir al mercado, pero que el hombre le insistía tomándola del hombro ofreciéndole ahora una muñeca grande, además de los 20 bolivianos, a costa de que acepte ir juntos a su casa.

“Cuando no quería, él me tomaba de acá (señalando el hombro), me hacía sentar en el asiento, ahí me asusté porque no había ninguna señora, sólo el chofer. Él me decía: '¡vamos, vamos!'. Me tocaba (el cuello). El chofer veía de su retrovisor que me estaba toqueando, pero no decía nada”, manifestó.

Afirmó que en ese momento una señora con sus hijos suben al micro, lo que le permitió bajar rápido, unas cuadras antes del mercado.

Albertina Sacaca confesó que esa vivencia le dejó “un trauma hasta ahora”, “que le afecta tanto” hasta cuando escucha el silbido de alguna persona hacia ella que le trae recuerdo a ese sujeto.

“Por eso es que me afecta tanto que me hagan comparaciones con algo tan sucio, lo peor es que usan mi imagen para poner ese audio. No se preocupen, yo voy a estar bien, recién siento que me he desahogado”, dijo.