Un 'Clark Kent' brasileño se vuelve un inesperado superhéroe

"Fue gracioso y loco a la vez leer que tantas personas pensaban que me parecía tanto a Superman" , dijo a la AFP.

- Clark necesita a Lois -

En un viaje reciente al Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia (INTO), un hospital público en Rio de Janeiro, Muylaert visitó a pacientes y posó para selfies con funcionarios encantados de conocer al superhéroe de 2,03 metros.

"Tan solo su presencia pone una sonrisa en la cara de todos, no solo los pacientes sino todo el equipo del hospital. Da a todos un respiro en medio de nuestra intensa rutina", dice Rodrigo Cardoso, coordinador de investigación del INTO.

Cuando no lleva el atuendo rojo y azul, vuelve a su vida normal de abogado especializado en derecho civil que necesita lentes para trabajar.

"Entre tanto trabajo y papeleo, ya no ves la importancia de la interacción con las personas, y el cuidado y atención que muchos necesitan. Los servicios sociales que desempeño llenan ese vacío, y todo el increíble 'feed-back' que he recibido en redes sociales me motiva a continuar".