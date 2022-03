Un estudio científico dice que Robert Pattinson es el hombre más guapo del mundo

Escucha esta nota aquí

No lo dice cualquiera, sino estudios realizados entre expertos cirujanos plásticos del Reino Unido. El actor británico Robert Pattinson fue declarado el hombre más guapo del mundo, según la fórmula matemática The Golden Ratio of Beaty Phi, creada por los griegos para medir la perfección de los rostros.



El cirujano plástico británico Julian de Silva reveló al diario Daily Mail que la estrella de 35 años tiene una "proporción áurea de belleza de 92.15%, lo cual constituye la cara más perfecta entre las celebridades".



"Sus ojos, cejas, nariz, labios, mentón, mandíbula y forma facial se midieron y contrastaron con otras celebridades", dijo de Silva. El rostro del actor se asemeja, más que ningún otro, al canon establecido en la Grecia Clásica.

Pero otros famosos le pisan los talones al protagonista de Crepúsculo, con facciones que se acercan a la perfección.

"Estas nuevas técnicas de mapeo por computadora nos permiten resolver algunos de los misterios de qué es lo que hace que alguien sea físicamente hermoso y la tecnología es útil al planificar la cirugía de los pacientes. La proporción áurea fue una ecuación matemática ideada por los griegos en un intento de medir la belleza", explicó el médico. ​





Estos son los 10 galanes casi perfectos:



Robert Pattinson 92.15% Henry Cavill 91.64% Bradley Cooper 91.08% Brad Pitt 90.51% George Clooney 89.91% Hugh Jackman 89.64% David Beckham 88.96% Idris Elba 88.01% Kanye West 87.94% Ryan Gosling 87.48%