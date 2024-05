Un hombre de Kenya ofrece 50 vacas para casarse con la hija de Obama

¿La oferta que tiene a la mano? 50 vacas, 70 borregos y 30 cabras. “La gente quizás diga que me interesa el dinero de la familia Obama, pero no es mi caso. Mi amor es real”, le dijo Kiprono al periódico Nairobian .

Más aún, añadió el abogado, él se ha mantenido fiel a su amor desde que supo de la existencia de Malia. “Me interesé en ella en 2008”, comentó. “De hecho, no he salido con nadie desde entonces y me prometí serle fiel. He compartido esto con mi familia y ellos están dispuestos a ayudarme a poder cumplir mi deseo”.