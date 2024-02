Un Marc Anthony cruceño causa furor en las calles de Washington DC

El 9 de febrero, en las calles del Capital One Arena en Washington (DC), un cruceño llamado Herman Gabriel Ribera, causó sensación entre los fans de Marc Anthony. Su parecido con el artista es tan increíble que muchas personas creyeron que estaban ante el mismo artista puertorriqueño , por lo que, no dudaron en dejar la fila para tomarse fotos con él o hacer videos.

"No me hice pasar por él, yo no quise engañar a la gente, donde voy yo soy Herman (...) Hace un año yo me propuse conocer a Marc Anthony, así que fui al concierto", aclaró el cruceño, añadiendo que estuvo en el Capital One Arena porque tenía entradas en el sector VIP, en primera fila.