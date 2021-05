Un tiktoker estadounidense pretende a la Miss Universo Andrea Meza

Escucha esta nota aquí

El título de Miss Universo y el simple hecho de participar en este certamen trae consigo muchos cambios en la vida de sus participantes, entre ellos asuntos sentimentales. Es el caso de la reciente ganadora de la corona universal, la mexicana Andrea Meza (26), que admitió que tiene un pretendiente, que la busca desde antes de ganar y que lo conoció en las redes sociales.





Se trata de Ryan Antonio, de 32 años, un tiktoker apodado El Gringo, que desde hace algunos meses sigue a la reina de belleza y empezaron una relación de amistad. Cuando ella llegó a Florida (EEUU) para participar del evento, él la recibió y fue su guía en muchas actividades.



Durante el desarrollo del concurso iba al Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida, para visitarla y ayudarla en lo que sea necesario. No le interesaba viajar en auto dos o tres horas, pues él vive en Naples, en el mismo estado, con tal de verla aunque sea un momento.





Andrea dijo que todas esas actitudes y detalles le agradaron, y, como está soltera, se dijo: "por qué no?".



La noche de la semifinal y de la final del certamen Ryan Antonio asistió a los eventos con sus amigos, con banderas mexicanas y sombreros de charros. La alentaron y celebraron ruidosamente su triunfo. Después de la coronación estuvieron juntos en la fiesta que se ofrece tradicionalmente hasta la madrugada.

Ahora la Miss Universo está en Nueva York y él sigue en Florida, aunque tiene previsto visitarla en la Gran Manzana. La reina universal dijo que le gusta el tiktoker, pero que las distancias serían un obstáculo para una posible relación.





La Organización Universo no prohíbe a sus ganadoras tener novio en el año de su reinado, siempre que no obstaculice sus actividades relacionadas con el título de belleza. Lo que no se les permite es casarse o embarazarse durante ese año, y en caso de que ello suceda tienen que renunciar a su título y devolver todos los premios.