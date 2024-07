Un tratamiento experimental mantiene a Sam Neill, protagonista de Jurassic Park en Remisión

Sam Neill, reconocido por sus papeles en "Jurassic Park" y "Peaky Blinders", fue diagnosticado con cáncer de sangre en etapa tres, en 2022 . Aunque inicialmente tratado con quimioterapia convencional, que resultó inefectiva después de tres meses, Neill encontró esperanza en un fármaco experimental que mantuvo su enfermedad en remisión durante los últimos dos años, según The Herald Sun



El actor de 76 años compartió detalles de su lucha durante una entrevista con el medio, revelando los desafíos de combinar su tratamiento con la filmación de la serie "The Twelve". "Significaba que cada dos semanas tenía que olvidarme del fin de semana porque sería bastante sombrío", comentó Neill, destacando el peso emocional y físico que conlleva su tratamiento.



A pesar de los efectos secundarios severos del tratamiento experimental, Neill mantiene una actitud optimista, enfocándose en la gratitud por la vida y su trabajo. Su hijo, Tim, recordó el impactante momento del diagnóstico y el apoyo familiar durante estos difíciles tiempos.



"Estoy en remisión y planeo seguir estándolo por muchos años más", aseguró Neill en un video dirigido a sus seguidores, destacando los avances en investigación del cáncer y la confianza en futuras opciones de tratamiento. "Es un juego completamente nuevo", añadió a The Herald Sun.