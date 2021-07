Una modelo no puede subir a un avión por llevar "ropa inadecuada"

Escucha esta nota aquí

Ni shorts muy cortos ni tops resultan estar permitidos para tomar un vuelo en Estados Unidos. Así lo denunció la modelo turca Deniz Saypinar, que contó en Instagram que asistentes de vuelo de American Airlines no le permitieron viajar de Dallas a Miami por ir "desnuda" y ofender a las familias.

"Me mudé de Turquía a los Estados Unidos para ser libre como mujer y literalmente no me dejan tomar un avión porque dicen que ofendo a las familias. Es loco, dejen a las mujeres ser libres", dice entre lágrimas Saypinar.



De acuerdo a la también deportista, de 26 años, después de perder el vuelo, se puso una camiseta, pero fue rechazada por segunda vez.

Según contó, junto a una foto para mostrar su ropa, esperó toda la noche en el aeropuerto hasta que le permitieron abordar en un tercer vuelo.

En respuesta, un portavoz de American Airlines dijo a New York Post que el 8 de julio se le negó el acceso a un cliente que viajaba de Dallas/Fort Worth a Miami, porque "como se indica en las condiciones de transporte, todos los pasajeros deben vestirse adecuadamente y no se permite ropa ofensiva a bordo de los vuelos". El funcionario dijo que se informó a la afectada sobre esta política y se le cambió su reserva a un vuelo posterior.