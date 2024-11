Una tradición que continúa con Antonella Araúz, quien lleva el legado de su madre al Mundialito 2025

Ella es hija de Karen Ferrante, ex reina de belleza y del Mundialito 2005, y del reconocido exfutbolista 'Pony' Araúz, y será coronada como la Reina del Mundialito 2025 el próximo 11 de diciembre.

Este logro no solo marca un momento especial para su familia, sino también para la historia del evento, siendo la primera vez que una hija sigue los pasos de su madre en este título.

Sí, es la primera vez. Me hace sentir muy emocionada, especial, orgullosa y feliz de ser ahora la sucesora de mi mamá como Reina del Mundialito 2025. Es algo muy especial para mi familia y para mí. Representaré a la Academia Tahuichi con mucho orgullo.

La recibo con mucha emoción, alegría y agradecimiento. Es un hermoso reconocimiento y me compromete a dar lo mejor de mí.

Que sigan luchando por sus sueños, que siempre den lo mejor de sí mismos y que no se olviden de que la constancia y la perseverancia llevan al éxito. Que sueñen en grande, porque Dios cumplirá sus sueños.

Mi mamá siempre me aconseja ser yo misma y mantener los pies sobre la tierra, que Dios sea siempre lo primero. Ella es muy sencilla, la amo mucho.

Sí, vengo de una familia deportista y futbolera. Desde niña paraba en el estadio viendo jugar a mi papá y a mis tíos. Me encanta ir al estadio, es una de mis actividades favoritas. Aunque no juego mucho, lo practico con mis amigos.

De mi mamá heredé la determinación, los valores y el gusto por todo lo relacionado con la belleza y el modelaje. De mi papá heredé la disciplina y el amor por el deporte. Él me ha enseñado a luchar por lo que quiero. Ambos me han inculcado desde niña a luchar por mis ideales.

Mi papá está muy orgulloso de mí. Siempre me ha apoyado en todo y me dice que nunca me rinda y siga adelante.