Unos 10.000 aficionados participan en Japón del Campeonato Mundial de Pokemón

"He jugado desde niño" , dice Ajay Sridhar, de 33 años, que viajó desde Nueva York con sus cartas para participar en el campeonato.

"Es por la competición, por la comunidad (...) A muchos de mis amigos de larga data los he conocido a través de Pokémon ", explica a AFP.

"Es un poco como el ajedrez. Si no has jugado a ajedrez y ves una partida de alto nivel, no vas a entender qué está pasando", apunta Gilbert McLaughlin, un escocés de 27 años.