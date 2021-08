Vanessa Áñez graba a dúo con Noel Schajris

Escucha esta nota aquí

Bien guardado lo mantuvo la cantante boliviana Vanessa Áñez que acaba de grabar una canción a dúo con Noel Schajris, ganador del Grammy Latino y uno de los máximos exponentes contemporáneos del romanticismo. Todavía es el nombre del tema, que, como otra importante novedad, será parte de un disco de la intérprete cruceña.

El lanzamiento oficial se realizará el 24 de agosto, en Hard Rock Café, desde donde transmitirán en vivo a través de las redes sociales.



Todavía es una balada pop que viajó, desde su composición, por varios países. En México fue escrita por el cantautor Gustavo Lastra y producida por el boliviano Vladimir Suárez, que también grabó el piano.





Vanessa Áñez trabajó desde Bolivia, respaldada por un equipo técnico con Juan Carlos Narbaja y Kevy Morató a la cabeza. Por su parte, el ex Sin Bandera, grabó su voz desde Los Ángeles.

Cuidando cada detalle, la también vocalista del grupo Poker apostó por usuales colaboradores de estrellas para los instrumentos.

Algunos de ellos son Iván Barrera, director musical de Franco de Vita y La Quinta Estación, en el bajo; Luis Huerta, ganador de 6 premios Grammy y que trabajó con Celia Cruz, en la batería; y Mike Pasos, guitarrista de Alejandra Guzmán y de La Quinta Estación.

La última parada fue Miami (EEUU), donde Alfredo Matheus, ingeniero de sonido de Shakira y Prince Royce, entre otros, estuvo a cargo de la mezcla final. Matheus tiene en su currículum cinco Grammy Latinos y un Grammy.

"Es una de las mejores cosas que me ha pasado como artista, porque puedo representar a mi país", expresó Áñez, que aprovechó la pandemia para trabajar en un proyecto parado.

"Esta pausa obligatoria me dio la oportunidad de realizar un sueño que tenía pendiente conmigo misma de grabar mi álbum. Mi marido y yo no paramos ni un día, y entre abril de 2020 y abril de 2021 lo logramos. 12 meses creando, componiendo, grabando, aprendiendo. De la necesidad de seguir haciendo música, nacieron hermosas canciones", adelantó.



Todavía será la primera canción que lanzarán y también es la única que no fue compuesta por Vanessa. Todas las demás, que irán lanzándose progresivamente, son de su autoría. En cada una, el trabajo y las expectativas son grandes.