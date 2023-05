Vanessa Villagrán: de hija de Kiko a reina de OnlyFans

Una de sus hijas, Vanessa, es de todos la más conocida ya que no solo estaría a cargo de coordinar las redes sociales de Kiko, sino también probó suerte como influencer y modelo de OnlyFans.













Fue Vanessa Villagrán quien compartió con sus miles de seguidores en Instagram y Twitter su decisión por continuar su carrera como modelo en la famosa plataforma de contenido explícito para adultos y todo indica que, con tan solo 46 fotos y seis videos posando en lencería, ha logrado convertirse en una de las mujeres queretanas con más fans.





De hecho, la modelo suele promocionar su contenido en su cuenta de Twitter @vaviri con fotografías, muestra el contenido que suele compartir con sus suscriptores de OnlyFans, quienes para poder acceder al material tienen que desembolsar 11 dólares (más de 200 pesos mexicanos) al mes.