Verónica Castro arremete contra Manolo Caro por su salida de 'La casa de las Flores': "Que Dios lo perdone"

Escucha esta nota aquí

En el 2018 llegó a Netflix la primera temporada de la serie creada por Manolo Caro, La casa de las Flores. Gracias a esta producción se marcó el regreso de Verónica Castro a la pantalla chica y aunque fue todo un éxito, la actriz no volvió a aparecer, ahora, la actriz arremetió contra el director.

Todo sucedió después de que Manolo Caro diera una entrevista al programa Chismorreo con motivo del estreno de la película de “La casa de las Flores”, fue en ese momento cuando el director fue cuestionado sobre la salida de Verónica Castro de la serie en donde realizaba el papel de Virginia de la Mora.

Manolo Caro aseguró que Verónica Castro dejó la serie debido a que no le había parecido que otros personajes en “La casa de las Flores” hubieran tomado más relevancia que el de Virginia, además señaló que esta decisión la tomó la actriz por consejo de otras personas.

“Me pesó desde el momento en el que ella me lo informó y el motivo por el que ella decidió salir que realmente no era un tema personal entre ella y yo, la relación siempre ha sido maravillosa y con muchísimo respeto. Jamás le he levantado la voz ni ella a mí, Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejaron terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más”.

Tras las declaraciones de Manolo Caro, Verónica Castro salió a desmentir lo dicho por el director en un tuit en el que escribió que la razón por la que dejó la serie fue porque su personaje no iba a aparecer más. “Repito, no deje la serie. Arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté”.

Por si esto fuera poco, en otro tuit, la actriz agregó: aunque no nombró al productor lo señaló como mentiroso.

“Disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que dios lo perdone y bendiga”

Hasta el momento Manolo Caro no se ha pronunciado respecto a las declaraciones que ya realizó Verónica Castro en torno a su salida de La casa de las Flores que llegó a su fin con una tercera temporada en el 2020.