Victoria Ruffo confesó que tuvo que ir terapia para superar ruptura con su ex, Eugenio Derbez

Si bien la relación amorosa de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez terminó hace casi 30 años, sigue dando de qué hablar. La actriz se volvió tendencia al revelar que tuvo que tomar “terapia un rato” tras la ruptura.



Cuando la prensa le preguntó si estaba dispuesta a tomarse una foto con su ex, ante el nacimiento de Tessa, la primera hija del hijo que ambos tienen en común, Eduardo Derbez, ella respondió positivamente.



“La realidad virtual ya está aquí”, comentó bromeando. “Yo digo que, pues, tenemos que tomarnos una foto juntos; somos los abuelos paternos y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, a fuerza ¿no?”.



"Estuve como 7 meses con una terapeuta, yo tengo una frase que me ayudó mucho con mi proceso y es: 'El problema es de dos, el 50 por ciento de uno y el 50 del otro'. O sea, no es tu culpa totalmente, ni la culpa del otro, y yo me echaba la culpa totalmente.", expresó la veterana actriz mexicana, reportó el diario Debate.



La expareja se conoció en 1989 y tiempo después se reencontraron, iniciaron una relación amorosa y al poco tiempo ella quedó embarazada. A fin de evitar los rumores en 1992 decidieron organizar “una boda falsa”, según de Derbez, aunque Ruffo siempre ha afirmado que creyó que era real hasta que descubrió que no tenía validez legal.