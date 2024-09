Victoria Ruffo cuenta por qué no viajaría con los Derbez en su reality show

A pesar de que Victoria Ruffo no ha rechazado de manera oficial el tener alguna participación dentro de una de las temporadas del reality show De Viaje con Los Derbez, la reconocida actriz mexicana habló del verdadero motivo por el que considera que dicha petición de la gente no se hará realidad.

En una entrevista la llamada “Queen de las telenovelas” se sinceró acerca de una posible convivencia con su ex pareja Eugenio Derbez, la esposa de éste, Alessandra Rosaldo, y los hijos del actor y director, luego de que ambos se reencontraron gracias al nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez.

“Yo sí, yo sí me iría, pero creo que ellos no me aguantarían”, respondió la protagonista de telenovelas como Corona de lágrimas y La madrastra.