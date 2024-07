¿Victoria Ruffo y su esposo están al borde del divorcio?

Este rumor se hizo mayor cuando el político fue nombrado embajador de México en Noruega y tuvo que cambiar su residencia. Ahora que el exgobernador está en la capital azteca con motivo del nacimiento de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez, primogénito de la actriz, no dudó en hablar del tema .

“Alguien inventó ese rollo [tema del divorcio]”, aclaró Fayad al programa mexicano de televisión. “Ya mejor [Victoria Ruffo y yo] hasta nos reímos. No es así, ya lo vieron. Al contrario, entre nosotros bromeamos: ‘¿vas a venir o no vas a venir?’; ‘Ya ves porque luego andan diciendo eso’. ‘¿Me vas a acompañar a la fiesta o no vas a ir, por eso dicen que nos andamos divorciando’”.