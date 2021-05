VIDEO: The Weeknd, Pink y Megan Fox, lo más comentado de los Billboard

Escucha esta nota aquí

Este domingo, se llevó a cabo la ceremonia de los Billboard Music Awards en el Microsoft Theatre en Los Angeles (EEUU). La gala tuvo como uno de los protagonistas a una estrella que siempre rebasa las expectativas: The Weeknd que presentó un show sorprendente con una coreografía de autos clásicos y camiones y, además, arrasó con 10 galardones, de los 16 a los que aspiraba en diferentes categorías.

Otro momentazo fue protagonizado por Pink, que recibió Premio Icon, y apareció en el aire, en un show de acrobacia junto a su hija Willow Sage Hart, de 9 años, mientras sonaba Cover me in sunshine, la canción de la artista con la voz de la pequeña.





Y no por temas artísticos, la actriz Megan Fox y su novio, el rapero Machine Gun Kelly, robaron las cámaras a su paso por la alfombra. Ella, por su belleza y sensualidad y sus intensos besos y caricias; y él, por su extravagante look.







El presentador de la gala fue el menor de los Jonas Brothers, Nick Jonas. Además, al final se unieron a él sus hermanos, marcando el regreso de su banda a los escenarios tras siete años.



Premios

The Weeknd fue nombrado mejor artista, mejor artista masculino, mejor artista de R&B, mejor artista masculino de R&B, artista con mejores canciones en la radio y mejor artista Hot 100. Blinding lights ganó mejor canción de radio, mejor canción de R&B y mejor canción del Hot 100; mientras que el disco After hours resultó el mejor álbum de R&B.

"Me gustaría agradecerle a mis compañeros nominados. Ha sido un año oscuro y ustedes proporcionaron luz y un escape con su música", dijo The Weeknd en el escenario al recoger el primer premio.



El segundo más premiado fue el rapero Pop Smoke, con cinco galardones póstumos. El músico de 20 años, una de las grandes promesas del género a su corta edad, fue asesinado en su mansión de Hollywood Hills, en febrero de 2020, en un intento de robo.



Le siguen en galardones el puertorriqueño Bad Bunny y los surcoreanos de BTS, con cuatro premios cada uno.



"Quiéranse, ámense más. No gasten energía odiando a nadie. Hay que aprender a ser más comprensivo y empático con los demás porque uno nunca sabe por lo que alguien está pasando", dijo el fuerte mensaje de Bad Bunny.



Los Billboard Awards reconocen a los artistas por su desempeño en las listas de éxito, en radios y medios y en plataformas de streaming.

Artistas



Mejor artista: The Weeknd



Mejor artista nuevo: Pop Smoke



Mejor artista masculino: The Weeknd



Mejor artista femenina: Taylor Swift



Mejor dúo/grupo: BTS



Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift



Mejor artista Hot 100: The Weeknd



Mejor artista, canción de streaming: Drake



Artista con mejores ventas: BTS



Artista con mejores canciones en la radio: The Weeknd



Mejor artista social: BTS



Mejor artista de R&B: The Weeknd



Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd



Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat



Mejor artista de rap: Pop Smoke



Mejor artista masculino de rap: Pop Smoke



Mejor artista femenina de rap: Megan Thee Stallion



Mejor artista country: Morgan Wallen



Mejor artista country femenina: Gabby Barrett



Mejor artista country masculino: Morgan Wallen



Mejor dúo/grupo country: Florida Georgia Line



Mejor artista de rock: Machine Gun Kelly



Mejor artista latino: Bad Bunny



Mejor artista masculino latino: Bad Bunny



Mejor artista femenina latina: Karol G



Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado



Mejor artista dance/electrónica: Lady Gaga



Mejor artista cristiano: Elevation Worship



Mejor artista góspel: Kanye West



Discos

Mejor álbum Billboard 200: Pop Smoke, Shoot for the stars, Aim for the moon



Mejor álbum de R&B: The Weeknd, After hours



Mejor álbum de rap: Pop Smoke, Shoot for the stars, Aim for the moon



Mejor álbum country: Morgan Wallen, Dangerous: The double album



Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, Tickets to my downfall



Mejor álbum latino: Bad Bunny, YHLQMDLG



Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, Chromatica



Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, My gift



Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 1



Canciones

Mejor canción Hot 100: The Weeknd, Blinding lights



Mejor canción, streaming: DaBaby con Roddy Ricch, Rockstar



Canción más vendida: BTS, Dynamite



Mejor canción en la radio: The Weeknd, Blinding lights



Mejor colaboración: Gabby Barrett con Charlie Puth, I hope



Mejor canción de R&B: The Weeknd, Blinding lights



Mejor canción de rap: DaBaby con Roddy Ricch, Rockstar



Mejor canción country: Gabby Barrett, I hope



Mejor canción de rock: AJR, Bang!



Mejor canción latina: Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti



Mejor canción dance/electrónica: SAINt JHN, Roses (Imanbek remix)



Mejor canción cristiana: Elevation Worship con Brandon Lake, Graves into gardens



Mejor canción góspel: Kanye West con Travis Scott, Wash us in the blood