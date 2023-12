Vin Diesel enfrenta acusaciones de agresión sexual

Según la denuncia, en 2010, Diesel habría forzado a Jonasson a entrar en la suite de un hotel, donde se masturbó frente a ella, ignorando sus "claras declaraciones de no consentimiento" . Después de que Jonasson gritara y corriera hacia un baño cercano, la denuncia sostiene que Diesel la inmovilizó contra la pared con su cuerpo.

La demanda también incluye acusaciones contra Samantha Vincent, hermana de Diesel y presidenta de la empresa One Race Productions en ese momento. Jonasson afirma que Vincent la llamó "un pasatiempo" después de la presunta agresión y posteriormente terminó su empleo.

Jonasson ha demandado a Diesel, a One Race Productions y a Samantha Vincent por agresión sexual, creación de un ambiente de trabajo hostil, supervisión negligente y despido injustificado, entre otras acusaciones. Busca una multa civil de $us 10.000 por cada delito, además de daños punitivos no especificados.