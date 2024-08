Vuelve Oasis: Los hermanos Gallagher se reencuentran para una nueva gira

Después de 15 años de separación, la banda británica Oasis confirmó su regreso a los escenarios, anunciando una gira que reunirá a los hermanos Liam y Noel Gallagher. La noticia fue anunciada a través de un video en las redes sociales oficiales de la banda.



El anuncio confirma que Oasis, una de las bandas más influyentes del britpop de los años 90, volverá a tocar en vivo con una serie de conciertos que comenzarán en el Reino Unido e Irlanda. Bajo el título "This is it, this is happening", la gira incluirá presentaciones en ciudades como Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, a lo largo de julio y agosto de 2025, según TMZ.