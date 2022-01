Wanda Nara le regala una cartera Dior de $us 3 mil a su fan #1, Mariano de la Canal

Escucha esta nota aquí

Mariano de la Canal se convirtió en un personaje mediático en Argentina, en Bolivia y EN otros países por ser el fanático # 1 de Wanda Nara, con declaraciones y manifestaciones públicas de un apoyo incondicional hacia la esposa del futbolista Mauro Icardi.

Pues, tanta incondicionalidad le valió que la empresaria tenga un detalle muy especial con él.

La rubia le envió como regalo navideño un lujosísimo bolso de la marca francesa Dior, que, según el mismo Mariano, cuesta más de $us 3.000.

Obviamente, como todo lo que hace o dice Wanda es noticia en Argentina, el detalle con su seguidor no pasó inadvertido y él mismo contó cómo le llegó el regalo desde París.

De la Canal dijo a los medios, entre ellos Gente, que quedó sorprendido por el precio del regalo y que no sabe qué hará con él. "No lo puedo creer: es una cartera que vale más de $us 3000 y no sé si quedármela o venderla", expresó.

El mediático, que trabajó como presentador de televisión en Bolivia, ahora reside en Buenos Aires, desde donde se mantiene muy activo en las redes y a menudo hace referencia de su época en el país.