Wanda Nara y L-Gante coquetean y se hacen confesiones

Fue cuando Wanda le reprochó no haberle escrito durante su visita a París. “Pensé que estabas con tus cosas y no me ibas a dar bola”, se excusó Elián, y ante la pregunta de Wanda sobre si estaba en pareja, confesó: “Me parece que estaba separado. Peleado no, porque en ese momento iba a buscar a mi hija”. Vale aclarar que el músico pasó por la Ciudad Luz el 16 de agosto pasado.