Watoka, la pintora cruceña con un talento gigante

¿Cómo descubriste la artista que llevabas oculta? Desde pequeña tuve contacto con el arte por mi abuela, pasaba tardes enteras en su taller, trabajando juntas en cerámica. Siempre fui una persona creativa, pero cohibida, ya que en el colegio si no sabías dibujar no tenías talento, siendo que hay muchas áreas y corrientes artísticas que fui descubriendo a medida que crecía.

¿A qué edad realizaste tu primer cuadro y de qué fue? Tenía 21 cuando perdí el miedo al “qué dirán”, ya que sentía inseguridad por pintar sin pasar clases y creía que todo saldría terrible. Los cuadernos y libros de mi carrera de Odontología siempre tenían dibujitos, me relajaba mucho soltar mi mente, y luego de mucho tiempo de dudas me fui a una tienda a comprar pinturas y comencé a probar en gran formato las cosas que me imaginaba.

¿Se puede vivir del arte? Se puede, trabajando bastante para hacerte conocer. Mucho hace la perseverancia, el miedo a no lograrlo y preferir algo seguro, también hay que saber que es algo que no sucede de la noche a la mañana. Vivo de esto desde hace dos años.

¿Qué es la pintura para vos ahora?

No puedo expresar en palabras cómo ha cambiado mi vida y me ha ayudado a descubrirme, crecer y sanar. Hoy no me imagino una vida sin ella. Siento que he podido conectar con lo que estaba realmente destinada a hacer, me

siento libre, siento que puedo inspirar a otras personas a seguir su

pasión y puedan soltar el miedo.